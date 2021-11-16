Коронавирус в Тамбове, последние новости на 16 ноября: за сутки заболели 210 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 16 ноября, 51717 человек. 48620 заболевших выздоровели, 1259 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 16 ноября зафиксировали 210 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 65 мужчин и 117 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 28 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1038 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.