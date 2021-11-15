После ареста машины тамбовчанин выплатил 136 тысяч рублей алиментов

В Знаменское районное отделение судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области с исполнительным документом на взыскание алиментов обратилась мать 8-летнего мальчика. Отец ребенка на протяжении нескольких лет перечислял на его содержание незначительные суммы. Рассмотрев заявление женщины, суд постановил взыскать с 33-летнего мужчины платежи на содержание ребенка за предшествующие 3 года. Общая сумма задолженности составила 136 тысяч рублей. Добровольно исполнять решение суда мужчина не стал.

Пристав Знаменского районного отделения направил запрос в ГИБДД и выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль Daewoo Magnus. На машину наложили арест.

- Спустя всего два дня мужчина перевел деньги взыскателю в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. – Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.