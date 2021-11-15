Башкирские медики помогут лечить тамбовчан от ковида

В Тамбов прибыла подведомственная Минздраву России мобильная медицинская мультидисциплинарная бригада для оказания помощи в лечении больных коронавирусом. Она уже приступила к работе.

В бригаду входят 15 медиков клиники Башкирского государственного медицинского университета, в числе которых анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиолог, инфекционист, медсестры анестезиологов-реаниматологов. Они работают в четырех ковидных центрах, развернутых на базе областной больницы, Тамбовской и Рассказовской центральных районных больниц, а также больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове. Ранее медики из Башкирии уже оказывали помощь в лечении больных коронавирусом в других регионах России, а также странах ближнего Зарубежья.

- Командировка медицинской бригады, подведомственной Минздраву России, продолжится до 26 ноября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.