Тамбовчанка во время посиделок с подругой расправилась со спящим сожителем

Женщина расправилась с гражданским мужем одним ударом ножа Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы. Женщину подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, женщина со своим гражданским мужем и подругой в течение недели употребляли спиртное у себя дома. Вечером 13 ноября хозяйка по какой-то причине разозлилась на сожителя и пока он спал, ударила мужчину ножом. После этого женщина и ее подруга вызвали скорую помощь. Но от полученных повреждений раненый в тот же день скончался в больнице.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.