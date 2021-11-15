В Тамбове после ремонта теплосетей заменили остановочный павильон

На автобусной остановке «Школа №24» по четной стороне улицы Мичуринской установили новый остановочный павильон. Прежнюю конструкцию демонтировали из-за проведения ремонтных работ на инженерных сетях. Здесь было заменено около 500 метров трубопровода. После восстановления тротуара на благоустроенном участке решили установить новый остановочный павильон.

- Данная конструкция более современная. Ее основание составляет алюминиевый профиль, а вместо поликарбоната — закаленное стекло. С него намного проще удалять несанкционированные объявления. Надеемся, горожане будут относиться бережно к новому павильону, - говорит начальник отдела обслуживания остановок муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Герман Зубков.