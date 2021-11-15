В раздевалке спортклуба из куртки у жителя Тамбовщины украли 20 тысяч рублей

В Тамбовской области 12 ноября в МОМВД Рассказовский поступило сообщение о краже. На улицу 1-ю Гражданскую выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в раздевалке спортивного клуба у 27-летнего молодого человека из кармана куртки пропали 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и персонал фитнес-центра. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили момент кражи. В 14. 15 в раздевалку зашел неизвестный и вытащил деньги из куртки. По видеоматериалу личность злоумышленника была установлена.

В ходе розыска стражи порядка задержали безработного 25-летнего жителя улицы Обводная г. Рассказово. Все похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшему.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.