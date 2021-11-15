Тамбовчанин из-за нужды в деньгах украл строительную технику для дальнейшей продажи

В Тамбове 13 ноября около часу дня на улице С. Ценского у дома № 124 неизвестный украл оставленную без присмотра виброплиту марки "BRAIT", принадлежащую строительной организации.

Когда злоумышленник шел с украденной плитой по улице, на него обратили внимание сотрудники ППС. Мужчину остановили и опросили. Тамбовчанин не смог внятно объяснить полицейским, откуда он взял дорожно-строительную технику.

- Злоумышленника доставили в отдел полиции, где мужчина дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Выяснилось, что ранее судимый за схожие кражи 37-летний житель улицы Трегуляевской нуждался в деньгах и решил украсть чужое имущество для дальнейшей продажи. Похищенная строительная техника была изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».