В центре Тамбова полицейские нашли закладки с героином

В Тамбове на ул. Интернациональной 13 ноября сотрудники наркоконтроля изъяли 13 свертков с разовыми дозами героина, которые находились в тайниках. В момент обнаружения полицейскими закладок, за партией наркотика прибыл 40 – летний местный житель, который был задержан. Вес партии составил более 30 граммов.

Как оказалось, закладки сделал 30-летний иногородний мужчина. Его также задержали. Полицейские изъяли банковские карты, мобильный телефон и чайную ложку, которой злоумышленник пользовался для раскопки грунта с целью размещения в нем закладок с наркотиками.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РРФ. Сейчас он находится в изоляторе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.