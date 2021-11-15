В Мичуринске легковушка протаранила скорую

В аварии пострадала 19-летняя девушка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла 14 ноября в 16 часов 37 минут на улице Интернациональной около дома №26 города Мичуринска. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель», под управлением 62-летнего водителя.

- В результате ДТП 19-летнюю пассажирку машины скорой помощи доставили в городскую больница № 2, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.