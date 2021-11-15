Тамбовчан приглашают на новые концерты оркестра им. С. В. Рахманинова

Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова продолжает свой первый концертный сезон. В ноябре музыканты сыграют для зрителей три концертных программы.

21 ноября в 16 часов состоится концерт, получивший название «7 слов». Он посвящен 90-летию композитора Софии Губайдулиной. Замысел юбилейного проекта – пересечение творчества и философии двух великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, гения XVIII века и Софии Губайдулиной, гения музыки современной.

В программе концерта прозвучат: И.С. Бах Соната соль минор для виолы да гамба и клавесина; И.С. Бах Бранденбургский концерт №3 для оркестра; С.А. Губайдулина Партита для виолончели, баяна и струнных «Семь слов». Солисты: Александр Забабуркин (виолончель, Москва) и Алексей Артемьев (баян, Тамбов). Дирижеры Алексей Моргунов и Алексей Артемьев.

25 ноября оркестр откроет цикл детских программ симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк». Начало концерта в 12 часов. Выбор произведения для первого концерта серии детских программ не случаен. В этом году отмечается 130-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева. Ребята услышат всемирно известную симфоническую сказку, музыку и слова которой 85 лет назад написал Сергей Прокофьев. «Петя и волк» - веселое, яркое, понятное детям всего мира произведение, самый исполняемый в мире путеводитель по симфоническому оркестру. Авторский текст прочтет актер Тамбовского академического драматического театра Вячеслав Шолохов. Дирижер Алексей Моргунов.

- 28 ноября в 16 часов в концертном зале завода «Пигмент» прозвучит спектакль Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова и актрисы Тамбовского академического драматического театра по новелле П. Мериме, стихам А. Блока и Ф. Гарсия Лорки на музыку балета Ж. Бизе – Р. Щедрина «Кармен-сюита», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.