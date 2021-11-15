В аварии на тамбовской трассе погибла 18-летняя девушка

В аварии погибла 18-летняя пассажирка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла молодая тамбовчанка, произошла 14 ноября в 1 час 12 минут на 7 километре автодороги «Моршанск - ст. Ракша», проходящей по территории Моршанского района. 20-летний водитель автомобиля «Mazda 3» не учел дорожные условия, в результате его машина выехала на встречку и опрокинулась в кювет.

- В результате аварии на месте до приезда медиков скончалась 18-летняя пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – В больницу доставлены пассажиры автомобиля – 32-летний мужчина и 18-летняя девушка.