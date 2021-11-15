В Тамбовской области закупят новое оборудование для лечения ковид-больных

В Тамбовской области закупят кислородные концентраторы для больных коронавирусом. Соответствующее решение подписал на днях врио главы Тамбовской области Максим Егоров. Медоборудование поступит в больницы до конца года.

В нашем регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев заражения. Многим больным требуется кислородная поддержка. Для улучшения оказания медицинской помощи таким пациентам принято решение закупить кислородные концентраторы.

- Планируется приобретение более 60 кислородных концентраторов. Они поступят в 9 медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Принцип работы этих аппаратов заключается в том, что они выделяют молекулы кислорода из окружающего атмосферного воздуха и подают пациенту концентрированный поток чистого кислорода. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе.