Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 ноября: за сутки заболели 212 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 15 ноября, 51507 человек. 48400 заболевших выздоровели, 1248 тамбовчан умерли, 8 из них за последние сутки. 15 ноября зафиксировали 212 новых случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 87 мужчин и 107 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 22 ребенка от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1064 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.