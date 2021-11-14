Суточный прирост зараженных коронавирусом в Тамбовской области составил 216 человек

За сутки в Тамбовской области выявили 216 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 14 ноября, среди зараженных 87 мужчин, 107 женщин, 22 ребенка (мальчики 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16 лет, девочки 7, 7, 8, 10, 10, 13, 13, 15, 15 лет). Возраст взрослых от 18 до 92 лет. Всего за время пандемии в области заболели 51 295 тамбовчан.

48 342 пациента выздоровели: 24 046 выписали из стационара, 24 296 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 1064 человека. На домашнем карантине находятся – 1128. Сняты с наблюдения на дому – 66 091. Выписаны из больниц – 32 409.

По состоянию к 14 ноября, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 436 555 тамбовчан (65,3% от подлежащего населения). Полностью иммунизированы (сделали две прививки) 400 112 человек (91,7%).