Тамбовским работодателям рекомендуют предоставлять два выходных вакцинированным сотрудникам

Из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тамбовская областная трехсторонняя комиссия утвердила рекомендации работодателям по предоставлению вакцинированным сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 14 ноября.

- Порядок предоставления оплачиваемых выходных определяется работодателем и закрепляется в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах, - пояснило областное управление труда и занятости населения.

Также работодатели вместе с профсоюзами должны проводить в коллективах разъяснительную работу о необходимости вакцинироваться и принимать дополнительные стимулирующие меры к иммунизации. Это могут быть выплаты, премии, дополнительный отпуск и так далее.