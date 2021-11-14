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Общество14 ноября 2021 9:42

Тамбовским работодателям рекомендуют предоставлять два выходных вакцинированным сотрудникам

Также для стимулирования темпов прививочной кампании советуют использовать дополнительные выплаты и премии
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Из архива "КП".

Из архива "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тамбовская областная трехсторонняя комиссия утвердила рекомендации работодателям по предоставлению вакцинированным сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 14 ноября.

- Порядок предоставления оплачиваемых выходных определяется работодателем и закрепляется в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актах, - пояснило областное управление труда и занятости населения.

Также работодатели вместе с профсоюзами должны проводить в коллективах разъяснительную работу о необходимости вакцинироваться и принимать дополнительные стимулирующие меры к иммунизации. Это могут быть выплаты, премии, дополнительный отпуск и так далее.