Юных жителей Тамбовщине приглашают на конкурс «Моя семья и новогодняя сказка!»

Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет принять участие в бесплатном Международном конкурсе детского рисунка «Моя семья и новогодняя сказка!». Конкурс посвящен Новому году и Рождеству.

- Участникам предлагается проявить свои творческие способности и нарисовать сюжеты о том, как проходят в их семье новогодние праздники, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Электронные заявки принимаются до 5 декабря 2021 года на сайте https://fap.ru/. Там же можно узнать более подробную информацию о конкурсе.

Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и ценный подарок от организаторов. Победителей в трех возрастных категориях от 6 до 16 лет наградят ценными подарками и дипломами 1, 2, 3 степени.