Тамбовчане могут принять участие в опросе о раздельном сборе мусора

Минприроды России запустило на своем сайте опрос на тему раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов: как можно повысить эффективность этого процесса, готовы ли граждане в нем участвовать.

Участие в опросе уже приняли более шести тысяч человек. Его результаты будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления отходов. Пройти опросе можно здесь: https://www.mnr.gov.ru/activity/rno/opros/

Отметим, в Тамбовской области успешно реализуется проект по раздельному сбору отходов. В 2021 году контейнерные площадки, оборудованные для сбора пластика, размещены в Тамбове, Моршанске, Мичуринске, Рассказово, а также в Мичуринском районе, поселке Дмитриевка Никифоровского района и в нескольких населенных пунктах Тамбовского района. Всего по области в настоящее время установлено 400 специальных контейнеров.

За счет средств бюджета области в регионе организован сбор ртутьсодержащих отходов (отработанных энергосберегающих ламп) по заявкам от бюджетных организаций. В целях решения проблемы утилизации электронного лома в 2021 году в Тамбовской области продолжалась реализация благотворительной акции «Школа утилизации: Электроника».

- Общедоступные контейнеры для сбора отработанных портативных источников тока (батареек) от населения были установлены в управлении по охране окружающей среды и природопользованию области, областной библиотеке имени А.С. Пушкина, а также некоторых крупных сетевых гипермаркетах, в частности, «М-Видео» и «Эльдорадо», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.