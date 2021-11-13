Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 ноября: за сутки заболели 215 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 ноября, 51079 человек. 48253 заболевших выздоровели, 1228 тамбовчан умерли, 12 из них за последние сутки. 13 ноября зафиксировали 215 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 128 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 16 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1071 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.