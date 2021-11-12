Мичуринец украл из офиса организации кошелек с деньгами

В Мичуринске полицейские раскрыли кражу из административного здания. В конце октября этого года неизвестный проник в офис организации, расположенной на ул. Советской. Он прошелся по кабинетам и в одном из них, где никого не было, похитил лежащий на столе кошелек с деньгами в размере 1000 рублей.

48-летняя владелица кошелька обнаружила пропажу и попыталась найти имущество, но попытки оказались безуспешными. Тогда женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка опросили потерпевшую и других работников данной организации, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. После опроса свидетелей появилась информация о подозрительном мужчине, было составлено его описание.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 40-летний безработный житель улицы Набережной.

- В отделе полиции ранее совершавший подобные кражи мужчина рассказал, что потратил все деньги до копейки в день кражи, а кошелек выкинул за ненадобностью, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).