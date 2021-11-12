Тамбовчанам 15 ноября отключат свет на пяти улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 15 ноября, в городе отключат электричество на пяти улицах.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.00:

- ул. Южная, д. 6-105;

- ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.30:

- ул. Советская, д. 19А-19В;

- ул. Ф.Энгельса, д. 14А;

- ул. 60 лет Октября, д. 17.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.