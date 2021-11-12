Тамбовчанин тремя ударами кулака расправился с обидчиком жены

В суде вынесли приговор 30-летнему жителю города Котовска, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что в вечером 7 марта этого года мужчина со своей супругой отдыхал в местном баре. К ним пристал ещё один мужчина, который стал высказывать оскорбления в адрес жены котовчанина, в том числе используя нецензурную брань. За это мужчина нанес обидчику не меньше 3 ударов кулаками в голову, от которых он потерял сознание. После случившегося супруги покинули бар и отправились домой.

- От полученных телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на следующий день, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.