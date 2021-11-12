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Происшествия12 ноября 2021 15:21

Росгвардейцы задержали тамбовчанина с наркотиками

Мужчина подозрительно себя вел и попытался скрыться при виде стражей порядка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Находясь на маршруте патрулирования улицы Астраханской областного центра, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно и постоянно оглядывался по сторонам. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться. Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции.

- При личном досмотре у 43-летнего ранее неоднократно судимого тамбовчанина обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотиком, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по тамбовской области. - По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.