Сбер отмечает 180 летний юбилей вместе со 100 млн клиентов

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В 1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн.

В свой день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов, отдаёт дань уважения тем, кто работал в банке и делал его мощнее год от года, тем, кто верит в него, любит Сбер и гордится его успехами.

История Сбера — это история страны и различных её поколений. Небольшие сбережения первых вкладчиков трансформировались в миллионные вложения, которые шли на строительство Транссиба, флота, мостов, транспортных артерий, соединявших самые дальние уголки нашей страны. Сберегательные кассы открывались даже в школах, они были на крейсерах «Варяг» и «Аврора», стали основой финансовой системы государства.

Этот принцип сохранился и в советское время, когда «недели» и «месячники» сбережений привлекли в годы первых пятилеток десятки миллиардов рублей для народных строек. А в годы Великой Отечественной войны именно через сберкассы люди отдавали свои накопления на помощь фронту и подписывались на военные займы: великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами.

Сбербанк учился и менялся вместе со временем и всегда стремился предвосхищать потребности своих клиентов, действуя на опережение. И если первая сберкасса в Санкт-Петербурге стала точкой отсчёта Сбербанка, то СберБанк Онлайн стал объединяющим звеном для вселенной финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы Сбера. Сегодня мы вместе с клиентами и всей страной боремся с пандемией, развиваем телемедицину, создаём новые возможности для бизнеса, противостоим мошенникам, вкладываемся в зелёную экономику, содействуем в цифровой и AI-трансформации государства благодаря внедрению самых современных технологий и реализуем многие другие социально значимые проекты. Мы помним свою историю и, несмотря на почтенный возраст, остаёмся молодой и амбициозной компанией. В нашу ДНК заложена великая цель — делать жизнь людей лучше, помогая им реализовывать устремления и мечты.

Сейчас Сбер входит в число ведущих финансовых институтов мира и быстро превращается в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 млн пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России — порядка 14 тыс. офисов.