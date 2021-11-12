Тамбовчанин разобрал крышу заброшенного дома и сдал ее на металлолом

На Тамбовщине в дежурную часть отделения полиции пгт. Мучкапский поступило заявление от жителей села Варварино. Они обнаружили, что с соседнего дома неизвестный полностью снял всю кровлю. Как установили полицейские, дом принадлежит пенсионерке, проживающей в селе Шапкино.

В ходе розыска участковый установил личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний житель села Шапкино. Мужчину доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.

Как пояснил задержанный сотрудникам полиции, он знал, что в доме никто не проживает. Всего мужчина похитил 40 листов металлической кровли, общим весом 660 кг. Украденное имущество вор погрузил в "ГАЗель" и отвез в пункт приема металла.

- В настоящее время решается вопрос и возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято и по завершению проверок будет возвращено законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.