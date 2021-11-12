Тамбовачнин угрожал топором бывшей жене и ее сыну

На Тамбовщине 11 ноября в 13.30 в дежурную часть полиции ОМВД по Жердевскому району поступило сообщение от 42-летней женщины. В Жердевку на улицу Чкалова выехали сотрудники полиции.

Полицейские установили, что 49-летний мужчина пришел к бывшей жене по месту жительства и во время ссоры стал угрожать топором экс-супруге и ее 18-летнему сыну. Стражи порядка утихомирили дебошира и задержали его.

- Сотрудники полиции изъяли топор, который с отпечатками пальцев рук злоумышленника отправили на экспертизу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчину достали в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что за его плечами уже имеется криминальный опыт. В отношении жителя Жердевки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".