На Тамбовщине после пьяных посиделок в общежитии у мужчины пропали два мобильника, банковские карты и паспорт

В дежурную часть МОМВД России «Первомайский» поступило сообщение о краже. Как оказалось, в одном из общежитий поселка у 34-летнего мужчины украли два сотовых телефона марок «Redmi» и «Honor», паспорт и две банковские карты.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, где опросили потерпевшего, а также других возможных свидетелей случившегося. Выяснилось, что накануне пропажи личных вещей потерпевший в компании приятелей распивал алкоголь, после чего лег спать. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний житель другого региона, приехавший в Тамбовскую область на заработки.

- Злоумышленник сознался в содеянном и вернул один сотовый телефон. От остальных украденных вещей он успел избавиться, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".