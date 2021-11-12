Тамбовчанин «нахватал» 427 штрафов ГИБДД

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому району УФССП России по Тамбовской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с нарушителя правил дорожного движения 427 административных штрафов по линии ГИБДД. Своевременно мужчина их не оплачивал и накопил долг в 260 тысяч рублей.

Судебный пристав выяснил, что по адресу регистрации в Тамбове мужчина не появляется, а фактически проживает в столице. Сотрудник ведомства объявил его в розыск, а также вынес постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.

- После этого должник сразу же погасил задолженность в полном объеме, оплатив 260 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.