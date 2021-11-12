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Происшествия12 ноября 2021 10:22

В Мичуринске на «зебре» сбили женщину

48-летнюю пострадавшую доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина попала под колеса на пешеходном переходе

Женщина попала под колеса на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 11 ноября в 13 часов 40 минут на улице Интернациональной в районе дома №3 города Мичуринска. 48-летняя водитель автомобиля «Opel Zafira» наехала на пешехода - женщину такого же возраста, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно направления движения автомобиля.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую больницу им. С.С. им. Брюхоненко.