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Происшествия12 ноября 2021 11:40

В столкновении двух легковушек пострадала 20-летняя тамбовчанка

На улице Астраханской Тамбова произошло ДТП с участием «Renault Logan» и «Lada Priora»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Два авто не поделили дорогу на ул. Астраханской

Два авто не поделили дорогу на ул. Астраханской

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала молодая девушка, произошла 11 ноября около 7 часов на улице Астраханской в районе дома №177 города Тамбова. 64-летний водитель автомобиля «Renault Logan» совершая разворот налево столкнулся с «Lada Priora», под управлением 27-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля «Lada Priora», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.