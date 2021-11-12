В столкновении двух легковушек пострадала 20-летняя тамбовчанка

Два авто не поделили дорогу на ул. Астраханской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала молодая девушка, произошла 11 ноября около 7 часов на улице Астраханской в районе дома №177 города Тамбова. 64-летний водитель автомобиля «Renault Logan» совершая разворот налево столкнулся с «Lada Priora», под управлением 27-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля «Lada Priora», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.