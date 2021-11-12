Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 ноября: за сутки заболели 213 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 ноября, 50864 человека. 48079 заболевших выздоровели, 1216 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 12 ноября зафиксировали 213 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 122 женщины в возрасте от 19 лет до 91 года, а также 16 детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 1105 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.