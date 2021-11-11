В Тамбове на 12 улицах отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в пятницу, 12 ноября, в областном центре временно отключат электроэнергию на 12 улицах. Света не будет по следующим адресам:

- с 9:00 до 12:00 о причине проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

по ул. Ленинградской, д. 14-60;

по ул. Кронштадтской, д. 11-42;

по ул. К.Маркса, д. 94-127;

- с 13:00 до 16:00 по причине проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

по ул. Н.Вирты, д. 36-123;

по ул. Лысогорской, д. 82-117;

по пр. Лысогорскому, д. 1-22;

по ул. Трудовой, д. 77-124;

по пр. Трудовому, д. 1-21;

по ул. Подгорной, д. 59-124;

по пр. Тульскому, д. 23-54;

по ул. Жуковского, д. 3-106;

по ул. К.Маркса, д. 278-324.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.