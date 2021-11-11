Тамбовчанин, до смерти избивший соседа, осужден на 8 лет

В Тамбовской области суд вынес приговор 50-летнему жителю Моршанского района. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, вечером, 29 июля 2021 года, осужденный выпивал в доме у своего соседа. В ходе общения хозяин жилища припомнил гостю его криминальное прошлое. Разозлившись на это, мужчина избил собутыльника и ушел. От полученных травм головы 64-летний потерпевший через неделю скончался.

- На период следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и причинение смерти по неосторожности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.