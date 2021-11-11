После ареста машины тамбовчанин выплатил алименты сыну, налоги и штрафы

Сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении жителя города Тамбова, поступило в Советское районное отделение судебных приставов. 37-летний мужчина задолжал своему 10-летнему сыну 100 тысяч рублей алиментов, а также вовремя не оплачивал налоги и штрафы ГИБДД. Общая сумма задолженности составила 190 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель составил в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), а также наложил арест на принадлежащий ему автомобиль LADA Largus.

- После этого мужчина оперативно погасил задолженность. Однако, еще ему предстоит отработать назначенное судом административное наказание в виде 50 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.