Тамбовчанин украл со склада предприятия доски и продал их односельчанам

На Тамбовщине в дежурную часть отделения полиции пгт. Ржакса поступила оперативная информация о том, что со склада одного из предприятий в д. Траковка неизвестный украл пиломатериалы. На место преступления вместе с владельцем склада выехала оперативно-следственная группа.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался неоднократно судимый 42-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Злоумышленник рассказал, что в период с 4 по 6 ноября совершил кражу 23 досок, которые демонтировал с пола и крыши склада. Похищенное имущество он вывез на велосипеде, а затем продал пиломатериалы односельчанам.

- Все похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.