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Общество11 ноября 2021 11:22

В Тамбове появился проезд Строителей

Он начинается от улицы 8 марта и проходит до бульвара Энтузиастов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Постановление о присвоении наименования безымянному проезду, расположенному от улицы 8 Марта до бульвара Энтузиастов, подписано врио главы города Тамбова Максимом Косенковым.

Общая протяженность проезда Строительного составляет 535 метров. Он начинается от улицы 8 Марта, проходит в северо-восточном направлении 360 метров, поворачивает в северо–западном направлении 175 метров и проходит до бульвара Энтузиастов.

- Решение принято на основании обращения горожан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.