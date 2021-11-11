Тамбовчанка за рулем иномарки сбила велосипедиста

Женщина выезжала с обочины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы велосипедист, произошла 10 ноября в 17 часов 55 минут в районе дома №80 «А» по улице Совхозной в деревне Красненькая Тамбовского района. 37-летняя женщина за рулем автомобиля «HONDA HR-V», выезжая с обочины, наехала на 41-летнего мужчину, который на велосипеде «Eltreco» двигался по правому краю проезжей части навстречу транспортному потоку.

- В результате ДТП велосипедист получил травму головы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - После оказания медицинской помощи его отпустили домой.