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Здоровье11 ноября 2021 9:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 ноября: за сутки заболели 210 человек

Общее количество заразившихся – 50651
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 11 ноября, 50651 человек. 47937 заболевших выздоровели, 1207 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 11 ноября зафиксировали 210 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 73 мужчины и 111 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, а также 26 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1097 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.