На пяти тамбовских улицах отключат электричество

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в четверг, 11 ноября, в областном центре отключат электричество на пяти улицах города. Света не будет по следующим адресам:

- с 9:00 до 16:00 по причине проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

по ул. Пензенской, д. 63-63А;

по ул. Рабочей, д. 71-89;

по пер. Рабочему, д. 1-17;

по ул. К.Маркса, д. 186-210;

по ул. Мичуринской, д. 13-53.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.