В Мичуринске на центральной улице города высадили 20 деревьев

Часть деревьев на ул. Советской заменили на новые Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на улице Советской специалисты МБУ «Зеленхоз» посадили 20 деревьев. Рабочие высадили липы в заранее подготовленные клумбы на центральной улице города.

- Эти деревья хорошо приживаются в изменчивых климатических условиях, придают городскому пространству свежести, а во время цветения - благоухают медовым ароматом, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

По информации специалистов МБУ «Зеленхоз», на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» высадят еще 6 лип.

Напомним, в прошлом году в наукограде высадили 320 деревьев и 196 кустарников. В этому году город украсили более 30 тысяч декоративных растений и цветов.