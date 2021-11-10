Тамбовчанин перебил стекла в чужой машине и набросился с топором на находившихся в ней людей

К сотрудникам вневедомственной охраны поступило тревожное сообщение из охраняемой автозаправочной станции на Моршанском шоссе. Прибыв на место, росгвардейцы задержали агрессивного мужчину, по всем признакам находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он, размахивая топором, преследовал двух молодых людей, до этого разбив стекла в их автомобиле.

Мужчины рассказали правоохранителям, что на дороге их машину начал «подрезать» и прижимать к обочине подозрительный водитель. Они решили попросить помощи у работников автозаправочной станции, которые нажали тревожную кнопку.

- На место происшествия вызвали сотрудников следственно-оперативной группы и УГИБДД области, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанный 34-летний мужчина ранее уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.