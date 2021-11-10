В квартире на улице Энгельса в Тамбове нашли тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями

В Тамбове вечером, 9 ноября, в одной из квартир дома по улице Энгельса обнаружено тело 45-летнего мужчины с ранениями. По данному следователи возбудили уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В совершении данного преступления подозревается 64-летний сожитель матери погибшего.

По версии следствия, потерпевший нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и регулярно приходил к матери в нетрезвом состоянии с просьбой дать ему денег. Из-за такого поведения и оскорблений в адрес сожителя матери между мужчинами часто происходили конфликты.

Во время очередной ссоры подозреваемый схватил нож и ударил им несколько раз в живот и грудь сына гражданской супруги. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.