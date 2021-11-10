Тамбовская пенсионерка украла у молодой девушки айфон в поликлинике

Вечером, 9 ноября, в дежурную часть отделения полиции п. Строитель поступило сообщение о краже. В здании поликлиники у 25-летней девушки похитили телефон «iPhone 11».

Полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения. По полученной информации стражи порядка установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась 63-летняя жительница с. Бокино. Как оказалось, пенсионерка похитила оставленный без присмотра телефон со стола.

- Похищенное изъято. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.