В Тамбове столкнулись легковушка и «Газель»

"ВАЗ" врезался в стоящий впереди автомобиль на светофоре Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового автомобиля и «Газели» произошла 9 ноября в 11 часов утра на улице Мичуринской в районе дома №198 города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» врезался в остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Газель», под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.