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Происшествия10 ноября 2021 13:00

В Тамбове столкнулись легковушка и «Газель»

В больнице после столкновения оказался водитель «ВАЗ»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"ВАЗ" врезался в стоящий впереди автомобиль на светофоре

"ВАЗ" врезался в стоящий впереди автомобиль на светофоре

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового автомобиля и «Газели» произошла 9 ноября в 11 часов утра на улице Мичуринской в районе дома №198 города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» врезался в остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Газель», под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.