Тамбовчанка за рулем «ВАЗ» опрокинулась на машине

Девушка потеряла управление машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 21-летняя девушка, произошла 9 ноября примерно в 1 час на 2 километре автодороги «Сурава- Лысые Горы», проходящей по территории Тамбовского района. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не выбрала безопасную скорость, ее машина потеряла управление и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получила травмы. Медицинскую помощь пострадавшей девушке оказали на месте происшествия, - сообщает пресс-службы УГИБДД по Тамбовской области.