Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 ноября: за сутки заболели 208 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 ноября, 50441 человек. 47683 заболевших выздоровели, 1197 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 10 ноября зафиксировали 208 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 81 мужчина и 109 женщин в возрасте от 19 лет до 91 года, а также 18 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 1118 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.