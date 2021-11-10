В Тамбове продолжается ремонт дома-памятника на улице Интернациональной

С августа этого года ведутся восстановительные работы на объекте культурного наследия — бывшем доме купца Василия Венедиктова, расположенном на пересечении улиц Красная и Интернациональная.

- На данный момент объект находится в 70-процентной стадии готовности. Будет полностью заменено кровельное покрытие, которое уничтожено в результате пожара. Из муниципального бюджета на эти нужды выделено 9,8 миллионов рублей. Все работы идут в штатном режиме и завершатся в соответствии с контрактом - в начале декабря, - говорит генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция жилищных услуг» Олег Назаров.

Летом был проведен подготовительный этап - при помощи специальной техники расчищено внутреннее пространство здания от скопившегося мусора. Также в здании восстановили кирпичную кладку, чердачное помещение. Теперь рабочие подготавливают каркас, который в дальнейшем будет накрыт металлом.

- На этом участке мы полностью установили стропильную систему, дальше будет устройство профлиста, - говорит представитель фирмы-подрядчика, генеральный директор ООО «Строй-плюс» Юрий Гудов.