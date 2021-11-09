В Тамбове временно без электричества останутся 14 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 10 ноября в областном центре на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии на 14 улицах города. Света отключат по следующим адресам:
- с 8:30 до 16:00 по причине проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
по ул. Южной, д. 6-105;
по ул. Астраханской, д. 122-130;
- с 9:00 до 11:30 по причине проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
по Моршанскому ш., д.4-12;
- с 13:30 до 16:30 о причине проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
по ул. Весенней, д. 7-33;
по ул. Т.Дерунец, д. 122-124;
по ул. Майской, д. 29-35;
по 1 Авиационному пр., д. 106, 112;
- с 9:00 до 12:00 по причине проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
по ул. Ленинградской, д. 14-60;
по ул. Кронштадтской, д. 11-42;
по ул. К.Маркса, д. 94-127;
- с 13:00 до 16:00 по причине проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
по ул. А.Бебеля, д. 31-74;
по ул. К.Маркса, д. 46-97;
по ул. Лермонтовской, д. 13-69;
по ул. Кирова, д. 1-15.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства.