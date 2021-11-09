Сотрудницы тамбовской колонии пойдут под суд за пронос на территорию запрещенных предметов

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовных дел в отношении теперь уже бывших сотрудниц исправительной колонии № 5 регионального УФСИН России. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия, сотрудницы колонии по просьбе осужденных в служебном помещении для передачи посылок получили от их знакомых запрещенные предметы – мобильные телефоны, игральные карты, одеколон, стеклянные бокалы, алкогольную продукцию, которые пронесли на режимную территорию и передали им. Обещанное осужденными вознаграждение (в одном случае - 2 тысячи рублей, в другом - 6 тысяч рублей) женщины не успели получить, так как их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.