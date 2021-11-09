В селе Алгасово на Тамбовщине построят новую школу

В селе Алгасово Моршанского района Тамбовской области возведут новую школу, рассчитанную на 350 мест. Объем средств, предусмотренных на строительство объекта, превышает 417 миллионов рублей. Половина из них — федеральная субсидия.

— Федеральное финансирование на строительство школы будет выделено в 2023-м, но фундамент нового здания мы заложим уже в следующем году на собственные средства. Все жители района должны видеть, что школа будет построена, — сказал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

В настоящее время местные ребята обучаются в четырех разных корпусах, построенных более полувека назад. Новое здание станет общим комплексом с современной столовой, спортивным залом, гаражом для стоянки школьных автобусов — настоящим центром притяжения местных жителей.

На сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство школы получила положительное заключение государственной экспертизы.