Тамбовских водителей предупреждают о гололедице на дорогах

На этой неделе на территории Тамбовской области будет наблюдаться понижение температуры, вплоть до отрицательных, что может привести к возникновению гололедицы на дорогах. Образуется она в местах, где перед наступлением заморозков была вода, или там, где из-за движения транспорта, либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. В основном гололедица образуется на тротуарах и проезжей части дорог, особенно при въезде на эстакады и путепроводы, на перекрёстках и вблизи пешеходных переходов, где транспортные средства постоянно тормозят или резко начинают движение.

- Госавтоинспекция рекомендует в случае возникновения непредвиденных ситуаций, особенно на трассах и в холодную погоду, своевременно сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112 или в дежурную часть по тел. 8 (4752) 53-40-67, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.